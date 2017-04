Rimini, identificato il cadavere femminile chiuso nel trolley

1 APRILE, RIMINI - Nel porto canale di Rimini, sabato scorso è stato ritrovato il corpo di una donna all’interno di un trolley. Inizialmente dalla prima identificazione la donna sembrava essere di origini cinesi da alcune caratteristiche fisiche, come il tratto degli occhi.

Dopo ulteriori accertamenti svoltesi nella giornata di oggi, la donna è stata riconosciuta come proveniente dall’Est Europa e la sua età si aggira intorno ai 27 anni. Il nome non è stato reso noto dalle autorità. Da escludere l'ipotesi che si trattasse di una prostituta.

La causa del decesso è stata accertata dall’autopsia come malnutrizione. Dalle ulteriori indagini svolte si è evidenziato che la donna era affetta da anoressia. Gli investigatori della Squadra mobile hanno motivo di ritenere che il cadavere fosse stato abbandonato circa quattro giorni prima del ritrovamento. Ancora rimangono dubbi e domande in merito allo stato del ritrovamento e a chi avesse potuto abbandonare la donna in quello stato.

Laura Carrara

Fonte foto: ytimg.com