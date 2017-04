Rimini, incidente in barca a vela: ritrovati i corpi degli ultimi dispersi

RIMINI, 19 APRILE – Una barca a vela si è schiantata ieri sugli scogli nel porto di Rimini: sono stati ritrovati i corpi dei tre dispersi, due uomini e una donna, due dei quali erano incastrati nella scogliera, mentre uno era stato trascinato dalla corrente all’altezza dello stabilimento balneare 44. Sale così a quattro il bilancio dei morti della tragedia in mare, e solo due delle sei persone dell’equipaggio sono sopravvissute.



Il proprietario dell’imbarcazione è Alessandro Fabbri, cardiologo 67ennee con lui viaggiavano la figlia Alessia, e il fidanzato di lei Luca Nicolis, oste de «La Bottega del Vino» gestita dalle Famiglie dell’Amarone, una delle più celebri osterie d’Italia. Il resto dell’equipaggio era composto dall’otorinolaringoiatra Carlo Calvelli e da Enrico Martinelli.



Da una prima ricostruzione, pare che l’imbarcazione fosse partita nel primo pomeriggio da Marina di Ravenna per raggiungere Trapani. Le condizioni meteo, però li hanno costretti a rientrare in porto a Rimini per cercare riparo. I cinque componenti dell’equipaggio avevano chiesto via radio di poter attraccare ed era stata concessa l’autorizzazione ma, a circa mezzo miglio dalla costa, la forza del mare in burrasca ha fatto perdere il controllo della barca.



