Rimini, ritrovato il cadavere di una donna orientale in un trolley

RIMINI, 26 MARZO - Nelle acque del porto di Rimini, in una valigia, è stato rinvenuto il cadavere di una donna di origine orientale. A scovare il corpo sono stati due amici che stavano lavorando alla rimessa in acqua di una barca. Il cadavere – ritrovato in stato di decomposizione perché, secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta almeno 10 giorni fa, era ripiegato in un trolley blu.

Quando i due amici hanno aperto la valigia è scattato l'allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Polizia, la Scientifica e il magistrato di turno Davide Ercolani, che si occupa di coordinare le indagini.Secondo quanto emerso dai primi rilievi, si tratterebbe del corpo di una donna di circa 40 anni, magra, dai tratti somatici orientali, rannicchiata nella valigia senza vestiti addosso. L’autopsia è prevista per domani, ma non ci sarebbero segni di ferite sul corpo. La morte potrebbe essere avvenuta in qualsiasi luogo e la valigia potrebbe essere stata trascinata dalla corrente per tanto tempo e molti chilometri.Secondo quanto riporta - sostenendo che l'ipotesi è al vaglio degli inquirenti - il quotidiano genovese Il Secolo XIX, il corpo potrebbe essere della donna di origini cinesi Xing Lei Li, 36 anni. Della 36enne si sono perse le tracce durante una crociera che prevede diverse tappe Mediterraneo, tra cui Genova.

Secondo il giornale ligure "il sospetto della Polizia è che il marito, Daniel Belling, irlandese di 45 anni, tecnico informatico della Apple, l'abbia strangolata e poi gettata in mare proprio all'interno di una valigia". L'uomo, viene spiegato è stato arrestato per omicidio, lo scorso 20 febbraio, respingendo ogni accusa dicendo che la moglie si era allontanata volontariamente dalla nave. "Siamo in stretto contatto con i colleghi della Procura di Roma - ha confermato al Secolo XIX Paolo Giovagnoli, procuratore capo di Rimini - per verificare questa ipotesi. Sapremo qualcosa di più solo nelle prossime ore".



Fonte immagine corriereobjects



Claudia Cavaliere