Rimini: spacciatore in bicicletta, trovate dosi di eroina sotto la sella

BELLARIA, 6 AGOSTO 2017 - I Carabinieri della stazione di Bellaria hanno arrestato un riminese di 54 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo, all'apparenza, sembra essere un comune appassionato delle due ruote e se ne andava in giro con calma per le strade delle località turistica del riminese. In realtà, quella bicicletta era soltanto un mezzo di copertura per la sua attività principale, con la quale pensava di poter eludere i controlli delle forze dell'ordine mentre portava le dose di eroina da una parte all'altra della città.

I Carabinieri, però, lo hanno fermato ugualmente perchè lo tenevano d'occhio in virtù dei suoi precedenti. Quando è stato fermato aveva con se 2 dosi di eroina, per un peso complessivo di 3 grammi, una dose di cocaina e 250 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Da una perquisizione più approfonDità della bicicletta sono stati scoperti, sotto il sellino, quasi 23 grammi di eroina. L'uomo sarà processato domani per direttissima.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it