Rimini, uomo armato di coltello entra in un asilo nido e minaccia le maestre: arrestato dalla Polizia

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Nel corso della mattinata del 20 ottobre 2026, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo per porto abusivo di armi e per la violazione del divieto di ritorno nel Comune. L'episodio, che ha destato particolare allarme, si è verificato all'interno di un asilo nido, dove il soggetto si era introdotto minacciando le insegnanti con un coltello a scatto.

L'intervento delle Volanti e la fuga

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, intorno alle 10:30 un equipaggio della Sezione Volanti è stato inviato presso la struttura scolastica dopo che il personale docente aveva segnalato la presenza di un uomo armato. Il soggetto, dopo aver estratto il coltello e aver minacciato le maestre, si era allontanato in direzione di via della Fiera. Grazie alle descrizioni fornite dalla Sala Operativa, gli agenti hanno individuato un uomo corrispondente presso il Conad City e lo hanno visto entrare nell'Opera Sant'Antonio.

Il ritrovamento del coltello e le dichiarazioni dell'uomo

Una volta raggiunto e fermato, l'uomo è stato notato da alcuni volontari mentre entrava e usciva frettolosamente dal bagno. I poliziotti, insospettiti, hanno perquisito il locale e hanno trovato un coltello a serramanico con apertura a scatto nascosto sullo stipite della porta, corrispondente a quello descritto dalle insegnanti. Interrogato sulla presenza dell'arma, l'uomo ha riferito di usarla abitualmente per autolesionarsi, mostrando alcuni tagli sulle braccia, e di averla occultata per paura che gli operatori scoprissero i suoi intenti.

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I precedenti e l'arresto

Condotto negli uffici di Polizia per i rilievi fotodattiloscopici, l'uomo è risultato privo di documenti e con numerosi precedenti per reati di furto, danneggiamento, spaccio, ricettazione e lesioni personali. Inoltre, era già destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Rimini per due anni. Per questo è stato tratto in arresto per porto abusivo di armi e per la violazione del provvedimento, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.