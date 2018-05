Rimonta Inter, è Champions!

ROMA, 20 MAGGIO 2018 - Dopo 90 minuti al cardiopalma, l'Inter riesce a completare la rimonta sulla Lazio e a staccare l'ultimo bilgietto disponibile per la prossima stagione di Champion League.

Al termine di una gara rocambolesca e ricca di colpi di scena, il tabellone dell'Olimpico segna il risultato finale di 3 a 2 per i nerazzurri. Una vittoria che ha il sapore della vendetta per quello scudetto perso nel 2002 proprio nel match contro i biancocelesti.

La Lazio ha avuto la gara in tasca fin dalle prime battute di gioco, ma l'Inter non si è mai data per vinta e ha saputo sfruttare gli errori e gli spazi lasciati dagli avversari.

Il vantaggio biancoceleste è arrivato al 9' con Marusic, subito pareggiato da D'Ambrosio al 21'. A pochi minuti dal primo tempo, Anderson porta di nuovo la squadra di casa in vantaggio con un goal al 41'. Nella ripresa, però, Icardi pareggia al 79' su rigore dopo una entrataccia del nuovo acquisto nerazzurro De Vrij. Un minuto dopo Lulic è espulso per doppia ammonizione e un minuto più tardi sarà Vecino a realizzare il gol della qualificazione.

La squadra di Luciano Spalletti ritona in Champions League dopo sette anni grazie anche ai goal di Mauro Icardi, che ieri ha toccato quota cento con la maglia neroazzurra. Icardi ha anche raggiunto il laziale Ciro Immobile nella classifica dei capocannonieri dell Serie A, a quota 29.

Disperato Stefan de Vrij, che lascia la Lazio nel peggiore dei modi dopo quattro anni proprio per andare a Milano. Appena finito il match dell'Olimpico, il difensore olandese è esploso in un pianto ininterrotto seduto in panchina.

Delusione anche per Simone Inzaghi. Nonostante avesse a disposizione due risultati su tre è caduto al passo decisivo. La squadra ha fatto vedere a lungo un gran bel gioco e ha dominato per per buona parte della partita.

Daniele Basili

immagine da inter.it