Risoluzione Unesco, Netanyahu: Israele riduce i fondi

TEL AVIV, 03 MAGGIO – Lo Stato d'Israele ha deciso di ridurre i fondi devoluti alle Nazioni Unite.

L’annuncio è stato divulgato dal premier Benyamin Netanyahu. La decisione è avvenuta a causa della risoluzione approvata, nella giornata di ieri, dall’Unesco con 20 voti a favore, dieci contrari e 23 astensioni. Il testo racchiude una serie di modifiche, come l'importanza di Gerusalemme per le "tre religioni monoteiste", senza enunciare i luoghi santi, evitando così di nominarli soltanto con la dicitura musulmana, come accadeva in passato.

In aggiunta, ogni decisione della "potenza occupante" israeliana su Gerusalemme sarà priva di valore, affievolendo la sovranità d'Israele sull'intera città, mentre, in precedenza, tale attenuazione era prevista solo per la parte orientale. Netanyahu, contrariato, durante la riunione di governo a Gerusalemme, ha definito tale decisione "bizzarra", comunicando la decurtazione di un milione di dollari ai fondi elargiti all’Onu poichè "questa vessazione ha un prezzo"

immagine da: huffingtonpost.it

Caterina Apicella