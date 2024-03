Risparmio energetico: dal 6 marzo servizio gratuito per le associazioni brianzole

Da un'idea di PuntoAmbiente, società con sede a Seregno e da anni attiva nella fornitura di soluzioni innovative per il risparmio energetico, nasce uno sportello web informativo, attivo ogni primo mercoledì del mese, per supportare gratuitamente le associazioni e il mondo no profit. Il 6 marzo alle ore 19.00 il primo appuntamento online. Per partecipare collegarsi al sito www.puntoambiente.eu/sportello