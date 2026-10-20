Rissa a Fiuggi dopo un'accusa di furto quattro denunciati
Nel pomeriggio del 18 ottobre, a Fiuggi, la Polizia di Stato è intervenuta per sedare una violenta rissa che ha visto coinvolte quattro persone. L'episodio si è verificato in Via Armando Diaz, nei pressi di un supermercato locale.
La dinamica dei fatti
Secondo la ricostruzione degli agenti del Commissariato di P.S. di Fiuggi, tutto è iniziato con un acceso diverbio tra due cittadini italo-canadesi e un cittadino di origini nigeriane. I due accusavano quest'ultimo di aver rubato della frutta all'interno del supermercato. La situazione è degenerata quando un secondo cittadino nigeriano, intervenuto in difesa del connazionale, ha dato il via a una colluttazione tra i quattro.
L'intervento delle forze dell'ordine
All'arrivo della Volante, allertata da una segnalazione, i protagonisti della rissa si erano già allontanati. Tuttavia, grazie alle indagini immediate, gli operatori sono riusciti a rintracciare tutti i coinvolti nel corso della stessa giornata. A loro carico sono emersi elementi di reità che hanno portato alla denuncia formale.
Le accuse e la presunzione di innocenza
I quattro denunciati sono attualmente indagati per rissa e le loro posizioni saranno valutate dall'autorità giudiziaria. È importante sottolineare che, in base al principio costituzionale di presunzione di innocenza, la loro colpevolezza sarà accertata solo dopo una sentenza definitiva.
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