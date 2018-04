Rissa tra donne a Tropea, gip convalida arresti e scarcera

VIBO VALENTIA, 18 APRILE - Convalidati dal giudice del Tribunale di Vibo Valentia, Martina Annibaldi, gli arresti delle donne fermate dai carabinieri al termine di una violenta rissa a Tropea.

Il giudice per O. M., 44 anni, ha escluso la gravità indiziaria per tutti i reati contestati: rissa, lesioni ai danni di un carabiniere e resistenza a pubblico ufficiale. Per A. G., 23 anni, e S. M., 26 anni, il giudice ha ritenuto sussistente la gravita' indiziaria per i reati di rissa e lesioni ma l'ha esclusa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la convalida degli arresti, in assenza di esigenze cautelari, il giudice ha quindi rimesso in libertà le tre donne finite agli arresti domiciliari. Le indagate risponderanno pertanto a piede libero dei reati loro contestati.

Il processo è stato aggiornato al 30 ottobre prossimo. Per una quarta indagata procede infine la Procura dei minori di Catanzaro in quanto la stessa non ha ancora raggiunto la maggiore età.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.corrieredellacalabria.it