Risultati anticipi 14^ giornata di Serie A

ROMA, 25 NOVEMBRE 2017 – Enplein per l’inter di Spalletti, con 14 risultati utili consecutivi nella nostra Serie A. Il Verona strappa 3 punti ad un Sassuolo sempre più in crisi. Clamorosa sconfitta della Sampdoria a Bologna e vittoria del Chievo.

Bologna – Sampdoria: 3 – 0



Duro colpo per la Sampdoria di Giampaolo che ne incassa per 3 da un Bologna freddo ed incisivo. Sembra quasi stregata oggi la porta di Mirante, che riesce a mantenerla inviolata per tutti i 90 minuti. Il solito Verdi apre le marcature a soli 3 minuti dall’inizio, seguito dal senegalese Mbaye. Al 70’ Simone Verdi lascia il posto ad Okwonkwo per permettergli di siglare il definitivo 3 – 0. Inutile il tiro di Verre che si stampa sul palo e di Ramirez che viene intercettato da Mirante. Da segnalare l’espulsione di Torosidis per somma di ammonizioni nel recupero del primo tempo.









Chievo – Spal: 2 - 1



Partita a due facce al Bentegodi. Il primo tempo vede solo la Spal in campo, che passa in vantaggio grazie ad un autogol di Cesar. Il secondo tempo invece è solo Chievo che, grazie ad un aumento dell’aggressività a centrocampo, riesce a mandare a rete per ben due volte Inglese. Da notare la prestazione di Sorrentino che con 3 splendide parate nel primo tempo salva la sua porta.

Sassuolo – Verona: 0 – 2



Motivazioni che non mancano né agli uomini di Bucchi, con la sua squadra che fino ad ora ha segnato solamente un gol in casa e si ritrova in zona retrocessione, né agli uomini di Pecchia che si vedono al penultimo posto e con la peggior seconda difesa del campionato. Il gol arriva al 22’ con Zuculini che dopo una carambola riesce ad infilare il pallone in rete dopo un paio di parate miracolose di Consigli. Neanche 10’ e c’è il raddoppio da parte di Verde che aggancia un cross da 40 metri di Romulo e davanti la porta non sbaglia. Timida e poco incisiva la reazione dei padroni di casa che lasciano per strada altri punti pesanti.

Cagliari – Inter: 1 – 3



Continua la galoppata della squadra di Milano verso un posto in Champions League, invece però arriva la prima posizione in classifica. Subito il Cagliari ad essere pericoloso e risultato che rimane sul pareggio grazie al miracoloso Handanovic. Dopo la mezz’ora è l’inter a passare in vantaggio con Icardi che la piazza in rete su cross di Perisic. Al 53’ entra Brozovic al posto di Vecino e dopo appena un minuto il croato si fa trovare pronto per battere a rete la palla dello 0-2. 15’ e Pavoletti si fa trovare al centro dell’area per battere in porta al volo un preciso cross di Farago. Nel finale il solito Icardi raccoglie un pallone alto respinto da Rafael per siglare la doppietta personale.

Giovanni Napolitano

Fonte immagine: infooggi.it