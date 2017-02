Serie A: risultati

CHIEVO, 19 FEBBRAIO - Il Napoli batte il Chievo 3-1 allo stadio Bentegodi. A Pescara ritorna dopo cinque anni Zdenek Zeman ed è subito show, gli abruzzesi segnano 5 goal.

"La salvezza? Dobbiamo pensare ad una gara alla volta. Alla fine vedremo". Così Zeman nel corso del programma 'Serie A Live’ in onda su Premium Sport, dopo il 5-0 sul Genoa. "Posso solo ringraziare i ragazzi perché in due giorni non abbiamo fatto molto, ma hanno fatto vedere che se si impegnano e se rimangono concentrati possiamo fare bene: abbiamo rotto l'incantesimo" ha aggiunto Zeman.

Colpo del Sassuolo che batte l'Udinese 2-1 a Udine. Standing ovation allo stadio Friuli per Artur Antunes Coimbra, in arte Zico, per due anni - nel 1983 e 1984 - in forza all'Udinese. Ora tocca a Roma-Palermo, poi alle 20:45 Milan-Fiorentina.

Luna Isabella

(foto da oddschecker.com)