Ritrovato in ospedale a Roma giovane vibonese scomparso da giorni

VEZZANO (VV), 24 MARZO - E' stato ritrovato al Pronto soccorso di un ospedale romano C.G., il 34enne di Vazzano, comune delle Preserre vibonesi, di cui da domenica si era persa ogni traccia.

Il giovane, affetto da disturbi psichiatrici, che risiede in una struttura d'accoglienza del Catanzarese, si era recato nel paese del vibonese per un'ultima visita a casa.Poi la scomparsa dopo aver preso il bancomat dei genitori. Il giovane si trova in buone condizioni di salute ed e' stato raggiunto dal fratello a Roma per far rientro in Calabria.