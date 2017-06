Rivolte in Russia: fermati 1750 oppositori a Mosca e 900 a San Pietroburgo

MOSCA, 13 GIUGNO - Gli 'omon' - agenti in tenuta anti-sommossa - e i soldati della Guardia Nazionale dell'ordine hanno posto agli arresti 750 oppositori a Mosca e 900 a San Pietroburgo in seguito alle rivolte per l'anti corruzione non autorizzate da parte del comune della Capitale russa.

Già poco prima della manifestazione, il leader dell'opposizione Alexei Navalny sarebbe stato arrestato dalla polizia sotto la propria abitazione e condotto in carcere dove dovrebbe inoltre scontare una pena di trenta giorni.

Il fermo di Navalny, accusato di ripetuta violazione delle norme sull'organizzazione delle manifestazioni e di resistenza a un ordine di un funzionario di polizia, lo avrebbe annunciato la moglie attraverso un twitt, scrivendo che "Alexei è stato fermato nell'androne del palazzo. Ha chiesto di comunicarvi che i nostri progetti non sono cambiati: Tverskaya"

Tra le persone poste agli arresti risulterebbero inoltre Ilya Yashin e Roman Rubanov, direttore dell'anticorruzione che avrebbe organizzato la protesta.

"Quando sono arrivato ho visto che stavano parlando delle persone che non conosco: ho chiesto alla polizia di fermarli e sono stato arrestato", avrebbe reso noto con un twitt il direttore del Fondo anti-corruzione di Navalny.

Non tardano anche i commenti da parte della Casa Bianca riguardo i fermi effettuati in Russia. "I russi meritano un governo che sostenga l'uguaglianza di trattamento davanti alla legge e la possibilità di esercitare i loro diritti senza timori di rappresaglie", avrebbe commentato il portavoce Sam Spicer, aggiungendo inoltre il giorno prima dell'evento a Sakharov, organizzazione in cui si sarebbero presentati circa duemila manifestanti accompagnati da Roman Rubanov, che "gli Usa sorveglieranno la situazione e chiederanno al governo russo di liberare immediatamente tutti i manifestanti pacifici".



Alessia Terzo

Immagine da wikimedia.org