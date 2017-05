Rivoluzione Inter: Sabatini coordinerà tutte le squadre di Suning

MILANO, 10 MAGGIO – Le voci che circolavano nelle ultime settimane sono state confermate: Walter Sabatini è il nuovo coordinatore dell’area tecnica del gruppo Suning Sports. L’ex ds della Roma sarà dunque impegnato su due fronti, quello italiano con l’Inter e quello cinese con lo Jiansu.



Da Nanchino, dove è volato per concludere il contratto, Sabatini ha manifestato il proprio entusiasmo ed ha subito indicato quali saranno le priorità. Il suo operato si rivolgerà per il momento prevalentemente allo Jiansu, non solo per quanto riguarda lo sviluppo della prima squadra ma anche per la crescita del settore giovanile. “L’obiettivo”, ha dichiarato Sabatini, “è di creare una cultura interna al club”.

L’amministratore delegato dell’Inter e vicepresidente di Suning Sports Group, Liu Jun, ha spiegato quale sarà il ruolo del neo arrivo: “l’adesione di Sabatini lo coinvolgerà in tutte le opeazioni di management, nella gestione delle giovanili, dello staff tecnico e della riabilitazione medica” ha affermato, auspicando che la presenza del nuovo coordinatore consenta di “risolvere gli attuali problemi”.Tornando al fronte italiano, Sabatini dovrà provvedere alla panchina dell’Inter per la prossima stagione. Dopo il clamoroso esonero di Stefano Pioli , infatti, la squadra sarà condotta nelle ultime tre giornate di campionato da Vecchi, allenatore della Primavera. I nomi che circolano sono altisonanti, dal Cholo Simeone ad Antonio Conte (che sarà presumibilmente fresco vincitore della Premier League), ma nulla di concreto è stato ancora fatto.Posso dormire sonni tranquilli, in ogni caso, i tifosi nerazzurri: Liu Jun ha infatti promesso, in chiusura delle dichiarazioni rese ai media cinesi, che “in futuro verranno aggiunti nuovi nomi d’élite". "Vogliamo costruire il più avanzato gruppo di gestione nel mondo dello sport” ha poi concluso.

Domenica l'Inter ospiterà il Sassuolo, alle ore 12:30, in quella che probabilmente è l'ultima chiamata per raggiungere l'Europa League. Sono tre, infatti, le lunghezze di distacco dal Milan, attualmente sesto in campionato, quando mancano solo tre incontri al termine della stagione.



Paolo Fernandes

Foto: romanistisinasce.altervista.org