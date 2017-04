Roaming, possibile proroga di un anno per l\'abolizione

1 APRILE, ROMA- Dopo un accordo a tre intercorso tra Parlamento, Consiglio e Commissione europei, l'abolizione del roaming per i consumatori europei a partire da metà giugno sembrava assicurata. Ad oggi,

la scadenza fissata per il 15 giugno potrebbe saltare.

L’ultimo rapporto dell’agenzia europea Berec, ha ipotizzato una possibile proroga fino ai 12 mesi per operatori telefonici al fine di fargli presentare richiesta all’Autorità di competenza, in Italia all’Agcom, per presentare il loro margine netto di vendita al dettaglio del roaming, stimato in un periodo di 12 mesi. Se questo dovesse essere pari o maggiore del 3% dei servizi di telefonia mobile, potrebbe vedersi accordato un periodo di proroga a condizione che nel frattempo riveda il suo modello di business.

La richiesta andrà presentata non oltre il 15 maggio,mentre, per ulteriori deroghe servirà una nuova richiesta all'Autorità.

Laura Carrara

Fonte foto: investireoggi.it