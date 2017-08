Rocambolesco incidente sulla SS106 (Foto)

SANTA CATERINA SULLO JONIO (CZ) 06 AGOSTO - Ss106 Santa Caterina sullo Ionio. Alle ore 6.20 circa, per cause in via di accertamento una vettura fiat 500 si ribalta. A bordo due giovani ragazzi, sono stati trasportati presso il presidio ospedaliero.

Il ragazzo che era alla guida M.S., risulta essere il più grave, per lui si è reso necessario il trasporto con Elisoccorso. Sul posto intervenuti Vvf Carabinieri Anas e 118...