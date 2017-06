Rocca Canavese, giovane accoltella la madre: "Mi derideva perché piangevo"

ROCCA CANAVESE (TO), 19 GIUGNO - "Mi ha preso in giro e non ci ho più visto". Manuele di Tommaso, il giovane di 21 anni che nel tardo pomeriggio ha accoltellato la madre a Rocca Canavese, in provincia di Torino, ha spiegato così ai carabinieri il suo folle gesto.

Il giovane, che è stato arrestato per tentato omicidio, soffre di depressione in seguito alla separazione dei genitori. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine avrebbe prima colpito la donna con due calci allo stomaco, poi avrebbe preso un coltello da cucina e inferto alla madre due coltellate all’addome. Poco dopo avrebbe anche telefonato al padre minacciandolo: "Se vieni qui fai la stessa fine".

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, dai quali la donna si è rifugiata, che hanno chiamato i carabinieri della stazione di Rivara. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Ciriè dove è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per chiudere una emorragia al fegato.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine torinotoday.it)