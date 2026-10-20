Roggiano Gravina, tredicenne muore in un incidente con il trattore guidato dal padre

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La ragazza sarebbe caduta dalla pedana del mezzo agricolo prima di essere travolta. Inutili i soccorsi del 118, indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica

Una ragazza di 13 anni è morta a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, in un incidente che ha coinvolto un trattore guidato dal padre. Secondo una prima ricostruzione, la tredicenne si trovava sul mezzo agricolo quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dalla pedana e finendo sotto le ruote.

Il dramma si è consumato in serata. L’intervento dei sanitari del 118 non è riuscito a salvare la giovane, morta a causa delle gravi lesioni riportate.

La prima ricostruzione dell’incidente

Gli elementi finora emersi indicano una caduta dal mezzo agricolo in movimento, seguita dall’investimento. Si tratta tuttavia di una ricostruzione preliminare: restano da accertare le circostanze in cui la ragazza avrebbe perso l’equilibrio e la sequenza esatta dell’accaduto.

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Il padre era alla guida del trattore. Questo elemento rientra negli accertamenti sulla dinamica e, da solo, non consente di stabilire eventuali responsabilità.

Inutili i tentativi di rianimazione

I soccorsi del 118 sono arrivati sul posto e i sanitari hanno tentato di rianimare la tredicenne. Le lesioni provocate dall’incidente si sono però rivelate fatali.

Le indagini dei carabinieri

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente a Roggiano Gravina.

Le verifiche dovranno chiarire come sia avvenuta la caduta e in quali condizioni si stesse muovendo il trattore. Fino alla conclusione degli accertamenti, le cause dell’accaduto restano da definire.