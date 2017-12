Rogo nella notte in condominio a Milano, 20 evacuati

MILANO, 15 DICEMBRE - Venti persone sono state evacuate la notte scorsa da un palazzo in via Giacosa, a Milano, a causa dell'incendio scoppiato al quarto piano dell'edificio. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco l'incendio sarebbe stato provocato dal corto circuito di una presa multipla collocata dietro al frigorifero della cucina di uno degli appartamenti.

Il rogo è divampato attorno alle 3.20, l'intero stabile di sei piani è stato evacuato e solo dopo le 6 di stamani icondomini sono stati autorizzati a rientrare in casa. Tre agenti di polizia e tre condomini sono stati accompagnati in ospedale per aver inalato del fumo, le loro condizioni non sono gravi.