Catanzaro, rogo vicino parco

CATANZARO, 20 AGOSTO - Un vasto rogo divampa già dalla serata di ieri nell'area boschiva del parco ‘Li Comuni’, nel quartiere Siano di Catanzaro.

Per tutta la notte vigili del fuoco e operai di Calabria Verde hanno tenuto sotto controllo le fiamme. All'alba sono intervenuti due canadair e hanno operato per tutta la mattina: il loro intervento si è rivelato necessario per contenere l’incendio che pare sia in fase di spegnimento. L'assessore comunale all'Ambiente Giampaolo Mungo, presente sul luogo, ha sottolineato quanto "provvidenziale sia stato l'intervento di tutti coloro che hanno lavorato per domarlo”.

Poi ha aggiunto: “Un grazie sincero, oltre ai vigili del fuoco per il lavoro che svolgono quotidianamente e che anche in questa circostanza si è rivelato fondamentale e alle forze dell'ordine, va agli uomini di Calabria Verde, una ventina, presenti per oltre 30 ore. Con tempestività e professionalità hanno reso il loro preziosissimo supporto, dimostrando tutto il loro valore e non perdendo occasione per dare aiuto in situazioni difficili e di tensione".

Luna Isabella

(foto da emergency-live.com)