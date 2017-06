Roland Garros, Djokovic è fuori. Nel femminile passano Halep e Pliskova

MILANO, 7 GIUGNO - Il primo semifinalista del Roland Garros è Rafael Nadal, che prosegue dunque la propria corsa al decimo titolo. Questo il primo verdetto della giornata tennistica, che ha visto cedere Novak Djokovic per mano di uno strepitoso Dominic Thiem, che lo ha battuto addirittura 6-0 nel terzo set.

Nessun problema invece per Nadal, che si sbarazza in poco meno di un’ora del connazionale Busta, costretto ad abdicare al secondo set per un infortunio, in una gara tuttavia mai in discussione. Il lanciato Nadal dovrà ora vedersela con l’austriaco Thiem, rinvigorito fortemente dopo la prestigiosa vittoria su Djokovic.

Si tratterà del quarto confronto, dopo le due vittorie di Nadal a Barcellona e Madrid, e la successiva rivincita dell’avversario a Roma. Lo stesso Nadal ha avuto parole di stima per il temibile Thiem: «E’ un giocare che prima o poi vincerà il Roland Garros ma non speriamo non quest’anno» - ha dichiarato lo spagnolo – pronto per una sfida di altissimo profilo.

Dalla parte alta del tabellone spicca invece Wawrinka, che accede alle semifinali senza aver concesso ancora un set, come Nadal e Thiem. Si prospetta dunque un grande finale, in una contesa apertissima. Wawrinka si è imposto nettamente con un 6-3 6-3 6-1 sul croato Marin Cilic.

Nel femminile si completa il tabellone dei quarti, con l’accesso alle semifinali di Simona Halep e Karolina Pliskova. Le due si affronteranno ora giovedì alle 15, in una sfida valevole per la finale. L’altra settimana riguarderà invece Timea Bacsinszski e Jelena Ostapenko, che avevano superato rispettivamente la Mladenovic e la Wozniacki.

