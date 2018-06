Roland Garros, si avvicina il giorno di Cecchinato

PARIGI, 7 GIUGNO – Sarà un giovedì di fuoco quello di oggi sui campi del Roland Garros: la pioggia di ieri ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere i due incontri validi per i quarti di finale Nadal - Schwartzman e Cilic - Del Potro, rinviando così il verdetto sui due semifinalisti che affiancheranno Cecchinato e Thiem nei top 4 della terra rossa parigina.

NADAL – SCHWARTZMAN Sul parziale di 4-6 5-3 l’incontro è stato sospeso, dopo una prima interruzione durata all’incirca un’ora. Primo set ricco di emozioni, con entrambi i giocatori frequentemente in difficoltà nel tenere il servizio, ma è uno Schwartzman più solido e regolare a strappare la prima partita al tennista maiorchino, che finisce così la rincorsa al record di 41 set vinti senza concederne alcuno appartenente a Bjorn Borg.

Il canovaccio sembra lo stesso anche nel secondo set, con il campione in carica costretto nuovamente a rincorrere, sotto di tre giochi a due. La pioggia, però, rinfresca le idee a Nadal: al ritorno dopo la sospensione di un’ora lo spagnolo annulla una palla per il 4-2, poi infila tre giochi di fila e si porta sul 5-3, quando l’incontro viene nuovamente sospeso definitivamente.

CILIC – DEL POTRO Si è interrotta in esatta parità, invece, la seconda sfida dei quarti di finale: 6-6 (5)-(5) è infatti il parziale del match tra i due giganti, rispettivamente numero 6 e 4 del ranking ATP. Del Potro sembra aver recuperato bene dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro a Roma, ed in caso di vittoria eguaglierebbe il suo miglior risultato di sempre nello Slam di Parigi: le semifinali del 2009.

E intanto, si avvicina il giorno di Marco Cecchinato. Atteso domani in semifinale dall’austriaco Thiem, il venticinquenne palermitano ha incassato nelle ultime ore i complimenti dei grandi del passato. Per Adriano Panatta, infatti, qualcosa è scattato nella testa del Cech, consentendogli di esprimere con convinzione un tennis già di per sé buono. Anche BumBum Becker ha applaudito il nuovo numero 27 del mondo, sottolineando l’incredibile freddezza con cui è riuscito a restare concentrato e con i nervi saldi nei momenti cruciali del match.

Paolo Fernandes

Foto: hoteleiffelseineparis.com