Roland Garros: il punto sulla giornata

PARIGI, 31 MAGGIO 2017 – Che sia merito di Andre Agassi, o si tratti semplicemente di una ritrovata serenità, quel che è certo è che Novak Djokovic è tornato a vincere e convincere. E per farlo ha scelto il più importante appuntamento della stagione sulla terra rossa, il Roland Garros.

Nole è stato il primo dei “grandissimi” a qualificarsi al terzo turno del torneo parigino, liquidando in poco più di due ore il portoghese Joao Sousa per 6-1 6-4 6-3, con sole 5 palle break concesse. Ad aspettarlo Diego Schwartzmann, vincitore in tre set nella sfida con l’italiano Stefano Napolitano.

Vittoria agevole anche per Rafal Nadal, che ha dominato in meno di due ore Robin Haase, con il punteggio di 6-1 6-4 6-3 e adesso affronterà Basilashvili. Il Georgiano ha indatti avuto ragione di Victor Troicki in un incontro sul filo del rasoio (7-6 -6 7-6).

Avanzano anche Thiem, che si è sbarazzato di Simone Bolelli per 7-5 6-1 6-3, e Grigor Dimitrov, vincitore per 6-3 6-4 7-5 sullo spagnolo Robredo. Lacrime di commozione invece per Steve Johnson, uscito vincitore dalla maratona con il croato Borna Coric (6-2 7-6 3-6 7-6). L’americano aveva infatti perso il padre nelle settimane scorse, stroncato da un infarto durante l’allenamento, e per questo aveva dato forfait agli Internazionali di Roma. “Sono sicuro che mi stava guardando da lassù” ha commentato Johnson al termine dell’incontro.

Conquistano il terzo turno anche Goffin, che ha superato in quattro set Stakhovsky (6-2 6-4 3-6 6-3) e Horacio Zeballos, che si è liberato in 3 set di Ivo Karlovic, nonostante la media di due ace per turno di battuta di quest’ultimo.

Delude invece Tsonga, piegato dall’argentino Renzo Olivo, 91 in classifica ATP. La partita, interrotta per oscurità ieri sul punteggio di 5-4 per Olivo, è oggi ripresa per pochissimo tempo: una manciata di minuti sono bastati all’argentino per strappare l’ultimo turno di servizio al padrone di casa. Al secondo turno incontrerà Kyle Edmund.

Tra le donne avanza Venus Williams, alla ventesima apparizione sulla terra parigina, che ha domato la giapponese Nara per 6-3 6-1. Continua il torneo anche di Samantha Stosur, vincitrice per 6-2 7-6 sulla belga Flipkens. Incontrerà la Sands al prossimo turno, che ha giustiziato la testa di serie n.15 Petra Kvitova, al ritorno sui campi dopo l’aggressione subita l’inverno passato.

Paolo Fernandes

Foto: infooggi.it