Roland Garros, sarà Ostapenko-Halep la finale femminile

PARIGI, 9 GIUGNO – Saranno Jelena Ostapenko e Simona Halep a contendersi il titolo di regina della terra rossa francese. La romena ha infatti superato in tre set Karolina Pliskova (6-4 2-6 6-3), mentre nell’altra semifinale Jelena Ostapenko ha sconfitto a sorpresa la svizzera TImea Bacsinszky per 7-6 3-6 6-3.

LE PARTITE – Ha iniziato a correre sin da subito Simona Halep, abilissima a strappare il break all’avversaria dopo appena tre games di gioco e a chiudere la prima frazione con il punteggio di 6-4. Secondo set a parti invertite invece, con la Pliskova che è tornata furiosamente in partita, imponendo all’avversaria un secco 6-2.

Il terzo set, tuttavia, ha ripreso a parlare romeno. La Halep ha nuovamente strappato un break nelle prime battute della frazione, portandosi avanti sul 3-1. Break poi difeso grazie a due errori non forzati della Pliskova. La ceca è comunque rimasta aggrappata alla partita, arrivando a servire per il 4-4. Troppo stanca, tuttavia, ha dovuto cedere il break e capitolare per 6-3.

Nell’altra semifinale, la ventenne Ostapenko ha inflitto la seconda sconfitta in semifinale negli ultimi tre anni alla svizzera Timea Bacsinszky, dopo circa due ore e mezza di gioco. Partita ricca di errori da entrambe le parti, con primo set conquistato dalla lettone per 7-4 al tiebreak.

Dopo aver subito il ritorno dell’elvetica (6-3 nel secondo set), la Ostapenko ha staccato il pass per la finale grazie ad un fondamentale break conquistato sul 3-3 nella terza frazione di gioco. La giovane tennista non ha mai vinto un torneo WTA. Dovesse riuscire nell’impresa di dominare la terra rossa parigina replicherebbe quanto compiuto solo una volta nella storia da Guga Kuerten, nel 1997.

Paolo Fernandes

Foto: infooggi.it