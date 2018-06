Roland Garros: trionfa Simona Halep, la n.1 del mondo

PARIGI, 9 GIUGNO – Nella finale femminile del Roland Garros, la n.1 del mondo Simona Halep ha battuto la statunitense Sloane Stephens n.10, dopo 2h3’.

Si chiude il primo set 3-6 per la statunitense, ma dal secondo set in poi il match si capovolge e la Halep sale in rimonta, chiudendo gli altri set 6-4 e 6-1.

E' il primo successo in una prova del Grande Slam per la romena, n.1 del mondo, che in precedenza era stata sconfitta nella finale dello Slam parigino nel 2014 e nel 2017.

La Halep è la seconda romena a trionfare al Bois de Boulogne dopo Virginia Ruzici (tra l’altro sua attuale manager), esattamente quarant’anni fa.

Attesa la finale maschile che vede sfidanti Rafael Nadal, n.1 e Dominic Thiem, n.7.

Fonte immagine: tuttosport.com

Alessia Panariello