Roma, 14 arresti per droga. Tra loro anche donne e un minorenne

ROMA, 4 APRILE - Quattordici persone sono state fermate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma in seguito all'ordinanza di misure cautelari per i membri di un'organizzazione criminale che spacciava narcotici.

La base operativa della banda era a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, ma le operazioni principali di spaccio avvenivano in Via Giovanni Battista Scozza, dove le indagini si sono concentrate. Proprio in questa via, il 6 gennaio del 2014 venne assassinato un ragazzo di diciassette anni a causa di una lite avvenuta con degli spacciatori.

Le operazioni di spaccio erano organizzate nei minimi dettagli. Una vedetta esaminava e controllava la zona per avvisare di eventuali “intrusi” i pusher, a cui nelle ore di pranzo e cena venivano portati i pasti.

Tra i fermati ci sono persone di ogni sesso ed età. Tra di loro anche alcune donne e un minore.

Chiara Fossati

immagine da bsnews.it