Roma: 36 elettori votano su scheda sbagliata ai Parioli

ROMA,4 MARZO- Sono 36 gli elettori romani che oggi hanno votato su schede sbagliate; è successo nel collegio di Via Micheli 29, nel quartiere Parioli in cui sono state consegnate le schede predisposte per il collegio Roma01 invece che quelle del collegio Roma 02, che è quello interessato.



A far notare l’errore è stato un cittadino che ha fatto subito presente il problema alla presidente del collegio, la quale ha provveduto a svuotare l’urna e a sostituire le schede.



Molte sono state le perplessità e le polemiche riguardo allo svuotamento dell’urna, avvenuto senza testimone alcuno, erano infatti presenti all’operazione solamente gli scrutatori.



A confermarlo all’ANSA è un’elettrice presente sul luogo, la quale ha manifestato il disappunto per l’azione svolta a porte chiuse, sottolineando poi che la richiesta di molti elettori di ricontare le schede da annullare tolte dall’urna.

“Spero sia stato un errore isolato, questo danneggia gli elettori, non me.” Dichiara la candidata all’uninominale in questione Giovanna Maria Seddaiu di Liberi e Uguali.