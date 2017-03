Roma, 9 arresti per droga a Tor Bella Monaca

ROMA, 11 MARZO 2017 - Sono 9 le persone finiste in manette a seguito di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor Bella Monaca.

L'operazione, finalizzata al contrasto alle attività di spaccio nella zona, ha portato a decine di perquisizioni e al recupero di numerose dosi di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo hanno interessato diverse private abitazioni e parti comuni, cortili interni, garage, scantinati, locali ascensori, terrazze dei palazzoni dove i malviventi sono soliti nascondere armi e droga, in via S. Biagio Platani, Largo Ferruccio Mengaroni, in via Giacinto Camassei e via S. Rita da Cascia.

Il dispositivo di controllo ha messo in campo un fitto reticolo di pattuglie dell'Arma, con l'impiego di personale sia in borghese sia in uniforme, che hanno setacciato il popoloso quartiere per due giorni.

Tra gli arrestati figurano anche un 29enne romano con precedenti ed una 29enne incensurata. In via Giacinto Camassei, l'uomo è stato visto cedere dosi di stupefacenti ad alcuni giovani mentre la donna faceva da vedetta ma, in questo caso, a nulla è valso l'allarme lanciato dalla donna poichè i militari sono riusciti arrestati entrambi.

A seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 37 dosi di cocaina e 490 euro ritenuti provento dell'attività illecita.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it