Roma, a fuoco un camper: morti una ragazza di venti anni e due bambine di otto e quattro anni

ROMA, 10 MAGGIO - In zona Casilino ventritré, precisamente in via Mario Ugo Guattari a Roma, un camper si è incendiato durante la notte portando alla morte una ragazza di venti anni e due bambine di otto e quattro anni.

Secondo le prime informazioni le tre erano sorelle. Di etnia Rom, i loro nomi erano Francesca H., nata nel 2009; Elisabeth H., nata nel 1997 e Angelica H., nata nel 2012.

Nel camper, al momento dell'incendio, si trovavano i genitori e gli undici figli, otto dei quali sono riusciti a salvarsi prima del divampare delle fiamme.

Il veicolo si trovava nel parcheggio di un centro commerciale, quando le fiamme hanno avvolto il camper. Le cause dell'incendio ancora sono ignote, ma sono in corso gli accertamenti.

Chiara Fossati

immagine da quotidianodipuglia.it