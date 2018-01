Roma, abusi sessuali su una studentessa: arrestato professore di 53 anni

ROMA, 16 GENNAIO - Un insegnante di 53 anni è stato arrestato a Roma perché avrebbe abusato di una sua studentessa minorenne per circa due mesi. Questa mattina gli agenti del commissariato viminale hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per l'indagine preliminari del tribunale di Roma, Marzano, su richiesta del sostituto procuratore Pizza.

Le indagini della polizia sono partite dopo la denuncia dei genitori della studentessa che dopo aver letto alcuni messaggi sul telefonino della ragazza sono arrivati a scoprire, grazie anche all’ammissione della figlia, che da due mesi era vittima di abusi sessuali da parte di un docente.

Teatro della violenza un'aula, diversa da quella dove si svolgeva la normale attività scolastica, dove il professore teneva lezioni private. A mettere fine agli abusi, gli agenti della polizia di stato del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca. La ragazza è stata ascoltata in audizione protetta dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal pm Stefano Pizza che dopo aver trovato riscontri hanno chiesto al gip l’arresto del professore.

Giuseppe Sanzi

