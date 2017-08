Roma, Acea: riduzione delle pressioni della rete idrica nelle ore notturne

ROMA, 28 AGOSTO – Acea, azienda dedita alla gestione dei servizi nei settori dell'acqua e dell'energia, ha deciso che verrà attuata una riduzione delle pressioni della rete idrica, prevista per la giornata di domani nelle ore notturne, nei Comuni di Roma e Fiumicino.

Secondo quanto deciso dall’azienda, l’erogazione dell’acqua subirà una sospensione, a causa della "straordinaria siccità”. I vertici di Acea hanno divulgato in una nota che “Attuando le manovre, potrà mancare l'acqua ai piani alti degli edifici e nelle zone idraulicamente più sfavorite, per le quali potrebbe non essere escluso lo svuotamento delle condotte con il conseguente intorbidimento dell'acqua al momento del rientro in servizio”. La società, nonostante abbia riparato più di 1.300 perdite, ha definito tale provvedimento necessario.

Immagine da: lapresse.it

Caterina Apicella