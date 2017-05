Roma: aggredito in diretta inviato "Dalla vostra parte"

ROMA, 31 MAGGIO - L'autore dell'aggressione ai danni dell’inviato della trasmissione "Dalla vostra parte", avvenuta ieri sera, nei pressi della Stazione Tiburtina, mentre il programma andava in onda, è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato.

L’uomo, individuato, dopo poche ore dall’accaduto, da una pattuglia del commissariato Porta Pia, è originario dell'Aquila, senza fissa dimora, di 45 anni. Dopo essere stato accompagnato negli uffici di polizia, e al termine degli accertamenti, l'offender è stato denunciato per il reato di lesioni.

La vicenda ha avuto luogo ieri sera, quando il giornalista del programma “Dalla vostra parte”, in onda su Rete 4, ha subito un’aggressione mentre era intento a documentare, in diretta televisiva, le condizioni di degrado in cui versa la zona circostante la Stazione Tiburtina. Il Comitato di quartiere ha reso noto: “Sono anni che denunciamo il fatto che la Stazione Tiburtina è ormai zona franca in mano a sbandati di ogni tipo: ubriaconi, rom, senza tetto, clandestini, parcheggiatori abusivi e tossici. Li abbiamo tutti qui, concentrati puntualmente ogni sera da chi abusivamente e senza alcuna autorizzazione somministra pasti e bevande anche alcoliche sotto casa nostra.

Negli ultimi tempi le risse sono diventate all’ordine del giorno" e continuando "La polizia interviene ormai quotidianamente. Come cittadini abbiamo paura ad uscire e a rientrare a casa, abbiamo paura a parcheggiare la macchina, abbiamo paura a vivere qui. Non siamo più neanche liberi di invitare amici a casa nostra visto che chiunque ha paura a recarsi qui". Il giornalista è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dove è ricoverato a causa di trauma cranico.

Immagine da: video.mediaset.it

Caterina Apicella