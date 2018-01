Roma, aggressione nei pressi di Termini

ROMA - Un uomo ecuadoriano è stato ferito ad una gamba nei pressi di Roma Termini, in via Giolitti. Il cittadino si è rivolto alla polizia che, ricevuta la segnalazione, è subito intervenuta recandosi sul posto.

Gli agenti non hanno rinvenuto niente di utile ai fini dell’indagine, e i dubbi sull’arma usata per l’aggressione restano intatti, con accertamenti che proseguono in queste ore.L’uomo è stato soccorso e in seguito portato in ospedale, dove è stato dimesso dopo essere stato visitato, in quanto si è trattato di una ferita lieve.Ancora non risulta essere chiara la dinamica dell’accaduto, si pensa ad una lite tra stranieri, ma la polizia sta ancora indagando sul caso per ricostruirne la dinamica.