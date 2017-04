Roma, agguato a Tor Vergata: 43enne ucciso con 4 colpi di pistola

ROMA, 28 APRILE – Un albanese di 43 anni è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola, ieri sera intorno alle 23 in via Simeri Crichi a Tor Vergata. L’uomo stava rientrando a casa quando è stato raggiunto da quattro colpi sparati a una distanza ravvicinata: due alle gambe e due, fatali, al torace. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno parlato di un agguato ben studiato perché, secondo quanto ricostruito, la vittima prima di essere freddata stava camminando per strada seguito da una Smart.

Affiancato dall’auto, l’uomo è stato chiamato e quando si è voltato sono partiti i colpi.

Dopo l’agguato la vettura è scappata via. Sul posto sono giunti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sarebbe stata la compagna della vittima a dare l'allarme: ha sentito i colpi di pistola e quando si è affacciata ha visto il corpo dell’uomo in un lago di sangue.

Gli inquirenti sono sulle tracce dei killer e ipotizzano un regolamento di conti nel giro dello spaccio degli stupefacenti. Da accertamenti è infatti emerso che nel suo passato il 43enne ha diversi precedenti per spaccio e detenzione.



La polizia scientifica è rimasta sul posto fino a tarda notte per i rilievi.

[foto: eganorder.org]

Antonella Sica