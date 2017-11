Roma, al Bambin Gesù gemelle siamesi separate con successo

ROMA, 9 NOVEMBRE - All’Ospedale Bambin Gesù di Roma sono state separate due gemelle siamesi di origine algerina, unite per l’addome ed il torace e con fegato e cuore in comune.

L’intervento ha richiesto 10 ore di camera operatoria ed un alternanza di oltre 40 persone e 5 diversi équipe medici. Prima di intervenire direttamente sulle due piccole erano state create delle stampe e dei modelli in 3D per capire come agire nel migliore dei modi, infatti questo intervento avrebbe richiesto 18-20 ore ma il suo dimezzamento ha permesso di non danneggiare con una dose troppo alta di anestesia la salute delle pazienti.

Questo è l’unico caso di separazione avvenuto in Italia da oltre 30 anni; negli anni 80 venne eseguito uno stesso intervento, ma su due gemelli siamesi maschi toraco-onfalopaghi (con torace ed addome uniti). L’ospedale ha inoltre annunciato che un’altra coppia di gemelli siamesi, già ricoverata nel reparto di Neonatologia, verrà separata nelle prossime settimane.

Fonte immagine: www.quotidiano.net

Alessio De Angelis