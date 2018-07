Roma, allagamenti e traffico in tilt dopo il nubifragio della notte

ROMA, 23 LUGLIO - Poche ore di pioggia, ma subito diversi disagi a Roma. La Capitale si è svegliata sotto un insolito temporale estivo che ha determinato una serie di complicazioni alla viabilità. A San Paolo, ad esempio, il sottopasso tra viale Giustiniano Imperatore e via Baldelli è finito interamente sommerso.

All’interno del sottopassaggio due mezzi, che si trovavano lì parcheggiati, sono rimasti bloccati. Off limits anche il passaggio pedonale per raggiungere la metro. Problemi anche invia Marmorata, a Portuense, sulla via Ardeatina e viale Ballarin, dove un albero caduto ha causato la deviazione delle linee autobus 716 e 772.

Sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, disagi sull'intero anello: code dalla Cassia bis alla Nomentana. Traffico anche sul tratto urbano della A24 da Tor Cervara alla Tangenziale est verso il centro. Veicoli incolonnati sulla Roma-Fiumicino da Ponte Galeria a via Newton verso l'Eur, con file anche sulla Pontina da Pomezia sud a viale Europa e sulla via del Mare da Dragona a Centro Giano.

Congestione anche sull'Appia da Albano Laziale fino al bivio per Santa Maria delle Mole, sempre per le forti piogge. A Ciampino, invece, la polizia municipale ha sospeso la circolazione nel sottopasso di via Donizetti. Caos anche sull’Appia Nuova, all’altezza di via di Ciampino: il sottovia è rimasto chiuso per allagamento.

Claudio Canzone

Fonte foto: infooggi.it