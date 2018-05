Roma, allarme bomba in via della Conciliazione: Banca del Credito Artigiano evacuata

ROMA, 23 MAGGIO - Una telefonata anonima, con voce di donna, ha fatto scattare l'allarme a San Pietro, avvertendo della presenza di una bomba in via della Conciliazione. Il mirino, secondo chi ha chiamato il 112, sarebbe la filiale del Credito Artigiano tra via San Pio X e via della Conciliazione. Immediatamente, sul posto, sono giunti i Carabinieri della compagnia locale e i militari del Provinciale.

Insieme a loro, anche le unità cinofile e gli artificieri. Per facilitare le operazioni di controllo, il personale della banca è stato fatto evacuare per precauzione, la strada è stata circoscritta e le linee autobus 34, 23 e 982 sono state deviate.

Ad essere sfollati anche alcuni palazzi in fondo a via della Conciliazione, dalla parte opposta di piazza San Pietro, dove nel frattempo si sta svolgendo l'udienza generale di Papa Francesco. Tra gli edifici evacuati c'è Palazzo San Paolo, sede di diversi uffici vaticani e della Conferenza episcopale italiana.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilgazzettino.it