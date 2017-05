Roma, ambulante fugge durante un controllo e muore. I vigili: "nessun inseguimento"

ROMA, 03 MAGGIO - Un uomo di 54 anni, N.M, di origini senegalesi, è deceduto nella zona Lungotevere De' Cenci di Roma.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 13, quando, l’ambulante pare sia scappato alla vista dei vigili urbani atti nelle operazioni di controllo antiabusivismo. Probabilmente l’uomo è stato colto da un malore. Nonostante ciò alcuni ambulanti africani, presenti in quel momento, hanno sostenuto che il senegalese "è stato investito da un motorino dei vigili urbani in borghese mentre scappava dal controllo. E' caduto ed ha battuto la testa” descrivendo, dunque, un inseguimento finito male.

Il Comando della polizia di Roma Capitale ha prontamente respinto tali accuse, escludendo l’ipotesi dell’inseguimento: “La relazione di servizio dei colleghi fa riferimento a un intervento avvenuto alle 11.50, anche prima, tra piazza Ponte Garibaldi e l’Isola Tiberina. Il ritrovamento del giovane è avvenuto in seguito e ne siamo venuti a conoscenza dopo” precisando che “non esiste coinvolgimento diretto tra l’operazione antiabusivismo avvenuta stamattina e il decesso del cittadino senegalese, avvenuto a circa 500 metri di distanza”. Questa asserzione è stata supportata dalla dichiarazione di un testimone oculare, un dipendente di un negozio ubicato in via Cenci: “Ho visto attraverso la vetrina quell’immigrato avvicinarsi a piedi al marciapiede e accasciarsi vicino a una pietra che regge l’impalcatura. Sembrava si fosse sentito male”.

Sul luogo sono poi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato in tenuta antisommossa per sedare il malcontento di una trentina di nordafricani, che hanno accusato i vigili urbani per la morte dell’uomo.

