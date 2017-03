Roma, appalti nella sanità: nove arresti

ROMA, 15 MARZO - Corruzione e turbativa di gara pubblica per opere manutentive di strutture sanitarie a Roma, con queste accuse nove persone sono state arrestate a Roma dai Carabinieri del Nas.

Il gip ha disposto la custodia in carcere per due dirigenti di Asl della capitale ed un gestore di laboratorio di analisi cliniche. Sono state invece applicate misure detentive domiciliari per le altre sei persone implicate, i quali risultano essere dipendenti Asl ed imprenditori ritenuti parte di una rete di agevolazioni speculatorie mediante scambi di influenze e false attestazioni.

L’articolata indagine posta in essere dalla procura di Roma riguarda gli appalti truccati nella sanità romana in quella che gli inquirenti hanno definito “una ramificata rete di reciproche facilitazioni affaristiche finalizzate alla realizzazione di profitti e vantaggi personali, perpetrate mediante traffici di influenze e la redazione di false attestazioni”.

Immagine da:il messaggero.it

Caterina Apicella