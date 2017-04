Roma, arrestata una famiglia per usura e violenze

VELLETRI, 11 APRILE - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Velletri per usure e violenze. Gli individui coinvolti erano tutti componenti di una stessa famiglia. Secondo le prime indagini, molti erano coloro che si rivolgevano a loro per prestiti in denaro che molto spesso avevano dei tassi di interesse che arrivavano fino al 240%.

Per coloro che non riuscivano a restituire i soldi, la famiglia riservava loro minacce, violente aggressioni e abusi sessuali.

Gli arrestati sono tre uomini e due donne. Tra questi ci sono marito, moglie e il figlio di diciotto anni.

Secondo i carabinieri il principale responsabile sarebbe un uomo di quarantadue anni, proveniente da Ariccia e già noto alle autorità. Sarebbe accusato di violenza sessuale continua nei confronti di una delle vittime e di violenza fisica nei confronti di un uomo, a cui avrebbe fratturato sei costole.

Trentasei sono state le vittime del 2013, quarantasei nel 2014, settanta nel 2015 e cinquantacinque nel 2016.

Chiara Fossati

immagine da madoniepress.it