Roma: assessore Gatta,su emulsione asfalto malafede opposizione

ROMA, 6 GIUGNO - "Ho fatto venire questo prodotto dall'America, dove funziona benissimo sia sulle strade urbane che sulle piste degli aeroporti, per vedere se funziona sulle nostre strade. Non è asfalto ma un'emulsione acquosa e assolutamente innocua di un minerale che si chiama gilsonite, che penetra per 3-4 centimetri nell'asfalto esistente e lo rinsalda.

Serve a rinsaldare l'asfalto già esistente in condizioni di ammaloramento da lieve a medio, in modo che possa avere una durata maggiore e resistere alle intemperie anche allungandogli la vita da 1 fino a 5 anni, prevenendo la formazione di future buche e consentendoci di programmare la manutenzione di tutta la rete stradale, che è in uno stato di degrado veramente avanzato perchè per moltissimi anni non è stata manutenuta correttamente".

Lo ha detto l'assessore capitolino ai Lavori pubblici Margherita Gatta, intervistata su Radio Radio. "Mi dispiace che su questo argomento siano state sollevate delle polemiche pretestuose e artificiose - ha aggiunto - perchè dimostrano semplicemente una ignoranza e malafede assoluta. Ci sono stati elementi dell'opposizione che hanno addirittura parlato con la ditta, che ha spiegato loro perfettamente come funziona il prodotto e nonostante ciò stanno nascendo delle polemiche che mi lasciano sconcertata.

Ormai non sono neanche più arrabbiata, mi aspetto di tutto. Bisognerebbe lavorare insieme - ha concluso - invece di cercare sempre di distruggere tutto ciò che di buono si prova a fare in questa città".

Emanuela Salerno

