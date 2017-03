Roma, Atac: ripristino legalità. Sarà licenziato "chi è stato assunto illegittimamente"

ROMA, 21 MARZO – Oggi subisce un duro colpo la "regola", presente in alcune aziende, che per essere assunto sia necessaria la “raccomandazione”. Un esempio di legalità e meritocrazia è stata riportata nell’azienda che ogni giorno garantisce in media circa quattro milioni di spostamenti nella capitale.

A dare le notizia è stata la nota dell'Assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, in cui si legge: “stiamo ripristinando legalità e trasparenza ovunque. Abbiamo preso atto delle motivazioni della sentenza di condanna in capo a due ex amministratori delegati e due ex direttori del personale di Atac coinvolti in Parentopoli. Adesso l'azienda avvierà tutte le azioni dovute, nessuna esclusa, che potranno derivare dall'eventuale coinvolgimento dei dipendenti nei fatti: chi è stato assunto illegittimamente in Atac, senza rispettare nessun criterio di merito, sarà licenziato”. Per sottolineare le irregolarità della pratica di reclutamento del personale l’assessore ha dichiarato: “le assunzioni di Parentopoli sono avvenute esclusivamente per logiche clientelari, in modo illegittimo e illecito. Quest'amministrazione e l'attuale governance di Atac ha voltato completamente pagina dai tempi di Parentopoli. E non sono disponibili ad accettare il mantenimento di situazioni che si fondano sull'irregolarità”.

La vicenda è emersa in seguito di un’indagine interna all'azienda in cui si evince che secondo le analisi effettuate più di 350 dipendenti dell'Atac di Roma sarebbero imparentati con alcuni sindacalisti e le loro assunzioni sarebbero avvenute, non tramite colloqui per attestarne le competenze ma, per "chiamata diretta". Tale pratica si sarebbe condensata negli ultimi dieci anni. Per accertare le dinamiche e le persone implicate l'indagine è stata condotta nella massima riservatezza.

immagine da: cinquequotidiano.it

Caterina Apicella