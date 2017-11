Roma, auto si schianta contro camion: morta una ventiquattrenne

ROMA, 9 NOVEMBRE - Tragedia all’alba in via Appia Vecchia, al confine con il comune di Lanuvio: una ragazza di 24 anni, J.P., ha perso la vita in un incidente stradale. L’Alfa Giulietta guidata dalla giovane si è schiantata contro un camion che trasportava frutta e verdura, guidato da un cinquantaduenne. Lo scontro è avvenuto all'uscita di una curva, davanti a un supermercato. La strada era molto scivolosa a causa della forte umidità e la giovane, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, ha perso il controllo mentre si dirigeva in direzione Lanuvio, scontrandosi contro il camion che procedeva verso Genzano.

La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai primi soccorritori del 118 ed è deceduta all’ospedale di Velletri poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Sul posto la polizia stradale di Albano per i rilievi: la strada è chiusa in entrambi i sensi e volanti dei commissariati di Genzano e Velletri hanno deviato il traffico su via Appia Nuova.

Claudio Canzone

Fonte foto: v-news.it