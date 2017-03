Roma, bancarotta gruppo Edom: arrestati tre amministratori. Distratti nove milioni di euro

ROMA, 21 MARZO - Nella mattinata di oggi, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza della Capitale hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, decretate dal Gip, nei confronti degli amministratori del gruppo Edom Spa, titolare dei negozi a marchio "Trony" di Roma.

L'accusa è di bancarotta fraudolenta: sarebbero stati distratti oltre nove milioni di euro di patrimonio. A finire in carcere, secondo quanto appreso da altri media, l'imprenditore romano A.F - anni 51 - ed il commercialista D. F. (50 anni); mentre il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per la collaboratrice del commercialista e faccendiere. Proprio quest'ultimo era già noto alle cronache giudiziarie nazionali per presunti legami con i principali indagati dell'inchiesta "Mafia Capitale".

La scrupolosa e minuziosa attività di indagine è stata svolta dai militari delle Fiamme Gialle, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Si ipotizza che gli accusati abbiano effettuato condotte distrattive al patrimonio societario e trasferimenti di denaro a società sammarinesi, riconducibili agli stessi indagati, distraendo dal patrimonio della 'Edom' una cifra che complessivamente ammonterebbe a circa 9,5 milioni di euro. Sempre nella giornata di oggi, risulta probabile che siano state effettuate anche perquisizioni presso il domicilio dei soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi stabiliti dal tribunale.

Luigi Cacciatori

Immagine da nordmilano24.it