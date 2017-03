Roma, bengalese aggredito su treno per pendolari

ROMA, 19 MARZO - Un uomo del Bangladesh di 33 anni è attualmente ricoverato all’ospedale di Anzio dopo aver subito una violenta aggressione in un treno per pendolari nelle vicinanze di Roma. Il treno, diretto a Nettuno, ha visto alcuni aggressori ridurre in malo modo l’uomo, che è stato ritrovato in una pozza di sangue. Non si esclude l’ipotesi di una rapina finita male, o ancora il movente razzista.

Dopo l’allarme di un passeggero, l’uomo ha ricevuto le cure ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti. L’aggressione sarebbe avvenuta probabilmente nei pressi di Lavinio. Il capotreno ha poi avvisato le Forze dell’ordine, che ora attendono di interrogare la vittima nella giornata di domani.

Al momento, sembrerebbe non vi siano stati testimoni del pestaggio. L’uomo potrebbe invece essere trasferito domani dall’ospedale di Anzio, per sottoporsi ad intervento chirurgico, in attesa di ritrovare gli aggressori, verso cui è partita la caccia degli inquirenti.

foto da: ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta