Roma blindata nel weekend per cortei e mobilitazioni spontanee

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La Questura di Roma ha definito un piano di sicurezza articolato per il prossimo weekend, quando in città sono attesi cortei preavvisati e mobilitazioni spontanee annunciate soprattutto sui social. La strategia, illustrata dal Questore al termine di un tavolo tecnico con tutti i dirigenti della Polizia di Stato, le altre Forze di polizia e gli enti coinvolti nella gestione dell'ordine pubblico, punta sulla saturazione del territorio, sia reale sia virtuale.

Un modello di sicurezza integrato

La parola d'ordine è logica di sistema: i dispositivi per le manifestazioni ritualmente preavvisate saranno affiancati da un presidio diffuso, rafforzato rispetto agli assetti quotidiani. Il controllo interesserà tutte le zone del centro storico, con particolare attenzione ai siti che favoriscono aggregazioni massive, e le direttrici che dai quartieri periferici portano verso il cuore della città, anche lungo la rete della metropolitana urbana.

Polizia ferroviaria e monitoraggio del web

Oltre ai contingenti schierati per i cortei, il sistema sicurezza vedrà il concorso delle Specialità della Polizia di Stato: alla Polizia ferroviaria spetterà il presidio dei principali scali cittadini. Da giorni il Centro per la sicurezza cibernetica di Roma ha intensificato il monitoraggio degli ambienti Osint, in particolare delle piattaforme social, per captare contenuti utili alla lettura delle dinamiche di ordine pubblico, in raccordo con la Digos e con gli uffici informativi delle altre Forze di polizia.

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L'attenzione è rivolta anche agli ambienti considerati “sportivi”, ritenuti idonei a catalizzare possibili contro-mobilitazioni in risposta a quanto accaduto in altre città italiane, con l'obiettivo di presidiare le aree urbane.

Carabinieri e droni per il controllo dall'alto

Nel dispositivo integrato rientra anche l'Arma dei Carabinieri, che affiancherà l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura nel presidio del territorio, sulla base di una mappatura attenta della città. Il quadro dei servizi sarà completato dal supporto aereo: i droni in dotazione alla Questura, il velivolo del I Reparto Volo della Polizia di Stato e gli aeromobili dell'Arma contribuiranno dall'alto a individuare eventuali gruppi potenzialmente critici per la sicurezza pubblica.

Diritto di manifestare nel rispetto delle regole

Le risorse schierate per l'intero weekend saranno orientate a consolidare una strategia gestionale già attuata dalla Questura capitolina su direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo dichiarato è tutelare la piena agibilità del diritto di esprimere il pensiero, anche in un'ottica di dissenso, ma nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e dei diritti altrui, senza lasciare margini ad alcuna forma di illegalità.

Prima degli appuntamenti del fine settimana, e in vista dei prossimi eventi di ordine pubblico a Roma, sono state rafforzate le interlocuzioni con i promotori di tutte le manifestazioni preavvisate, per garantire il buon esito delle iniziative. Nel calendario figurano il corteo della Gioventù nazionale, da piazza della Libertà a piazza Risorgimento, e il corteo di area imperialista da piazza della Repubblica a Fori Imperiali. Resta monitorata anche la mobilitazione annunciata dal Movimento 17 Ottobre, non preavvisata.