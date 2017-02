Roma, bus investe e uccide anziano sulla Nomentana: caccia al mezzo

ROMA, 09 FEBBRAIO – Tragedia questa mattina in via Nomentana a Roma dove intorno alle 12 un uomo di 79 anni è morto. L’anziano signore sarebbe stato investito sulle strisce pedonali da un bus che avrebbe poi proseguito la sua corsa senza fermarsi per soccorrerlo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Stando ad una prima ricostruzione dei periti il conducente del mezzo pubblico avrebbe urato l’anziano con la parte posteriore del bus e potrebbe dunque non essersi reso conto di nulla.

Tuttavia alcuni testimoni avrebbero visto l’uomo inciampare proprio mentre stava passando il bus che poi lo avrebbe investito. Il corpo della vittima era infatti per metà sul marciapiede che divide la corsia laterale, e per metà sulla strada.

Sarà ora il medico legale a stabilire la causa della morte.

Intanto i vigili urbani del gruppo Sapienza, intervenuti sul posto, sono alla ricerca del mezzo che avrebbe investito l’uomo. E’ stato richiesto agli uffici dell’Atac l’elenco dei mezzi che circolano in servizio tra via Nomentana e via Pola.

[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica