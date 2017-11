Roma: Campidoglio, il programma delle celebrazioni del 2 novembre

ROMA, 1 NOVEMBRE - Sarà un programma ricco di celebrazioni religiose e di iniziative civili e culturali quello messo a punto in occasione della commemorazione dei defunti 2017 da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e Assessorato alla Sostenibilità ambientale Ama, in collaborazione con il Municipio II.

Giunge, infatti, alla XX edizione il "Progetto Accoglienza", predisposto da Ama in collaborazione con Roma capitale, per assistere le migliaia di cittadini che si recheranno nei cimiteri cittadini. Per accogliere al meglio e prestare assistenza ai visitatori, fino al 5 novembre sarà rafforzato il presidio di personale, anche con punti informativi, in tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della capitale.

Sarà potenziato anche il servizio di trasporto pubblico delle "Linee della Memoria" Atac e Roma Tpl per agevolare i collegamenti verso le strutture cimiteriali. Fino al 5 novembre l'accesso al Verano è consentito senza limitazioni a tutti gli autoveicoli. Potenziato anche il servizio navetta gratuito con 21 fermate: dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Anche quest'anno tutti i principali cimiteri saranno interessati da un vasto programma di celebrazioni religiose - tra cui la Santa Messa Solenne presieduta oggi alle 16 da Monsignor Angelo De Donatis, vescovo vicario generale della Diocesi di Roma, presso la Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura con successiva processione al Verano per la benedizione delle tombe - a cui si affiancheranno cerimonie a carattere civile in memoria dei defunti e dei caduti in guerra.

Quest'anno vi saranno anche importanti novità per i giovani: domani 2 novembre scolaresche di terza media provenienti da quattro diversi istituti scolastici di Roma si confronteranno nell'"Urban Game" Verano 2.0 Studenti alla scoperta dei tesori del Verano: 10 squadre di ragazzi saranno guidate, attraverso una "App" per Ipad, in specifiche "tappe" georeferenziate del territorio del cimitero monumentale superando prove ed enigmi da risolvere.

Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale -Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali hanno programmato anche l'apertura straordinaria del Centro di documentazione dei Cimiteri storici, allestito presso l'Ingresso monumentale del Cimitero del Verano da oggi a domenica 5 novembre, dalle 9 alle 17. Il Centro offre la possibilità di conoscere il Cimitero del Verano nelle sue relazioni con la città di Roma grazie ai suoi materiali documentari e didattici, alle fotografie e agli articoli dell'epoca, ai filmati storici e contemporanei e a molto altro ancora.

Grazie a una serie di interventi di restauro promossi dalla Sovrintendenza capitolina e realizzati tra il 2014 e il 2016, sarà possibile ammirare il monumento all'architetto del Verano Virginio Vespignani, le lapidi dedicate a Paolo Mercuri, Luigi Santarelli e Francesco Vespignani, nonchè quella fatta realizzare da Pio IX a conclusione dei lavori, da lui promossi, nel Campo Santo. Infine, sarà possibile osservare il monumento funebre del pittore Tommaso Minardi, autore della pala d'altare della Chiesa della Pia Unione del Cimitero, e i più recenti interventi ai monumenti di Goffredo Mameli e della poetessa ed educatrice Erminia Fuà Fusinato.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.repubblica.it