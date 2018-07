Roma: Casa di San Paolo - Sulla Via di Damasco Rai Due

ROMA – Sulla Via di Damasco una delle trasmissioni religiose più longeve nel panorama televisivo italiano e che riesce ad appassionare di settimana in settimana tanti telespettatori di Rai Due per la diversità degli argomenti trattati, per la cura dei luoghi scelti e le testimonianze offerte ai al pubblico che segue da casa.

E questa settimana? Un itinerario sulle orme di San Paolo alle origini della cristianità. Nella puntata di sabato 21 Luglio, ore 8.35, su Rai Due, il programma di Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, si sofferma su quelle meraviglie di Roma che hanno segnato la storia della Chiesa, ripercorrendo la mappa ideale dei luoghi della prima evangelizzazione.

Si comincia da Santa Prassede, che ha ospitato l’annuncio della fede di Pietro e Paolo, con il commento di Padre Pedro Savelli, e la cui Basilica è legata alla storia di una giovane cristiana del II secolo d.C.. Da qui il culto incontra la verità storica. Il viaggio prosegue, in compagnia di Mons. Franco Amatori, verso la Chiesa di Santa Maria in Via Lata, su Via del Corso, che la tradizione ricorda come luogo della detenzione di San Paolo prima del martirio, come testimonierebbero alcune incisioni e affreschi antichissimi.

Sulla cornice del Foro romano, nel cuore della città eterna, le telecamere entreranno nel Carcere Mamertino (Tullianum) dove venne gettato san Pietro, con un affresco che ricorda la presenza di San Paolo, e nota per il miracolo dei primi battesimi ai carcerieri. L’ultima tappa di questo viaggio alla radice della Fede, è la maestosa Basilica costantiniana di San Paolo, eretta intorno alla tomba del primo apostolo della Grazia e delle genti.

Don Francesco Cristofaro